Душанбе, 25 января, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана заявляет об увеличении объемов произведенной в стране электроэнергии, сообщает сегодня, 25 января, госинформагентство «Ховар».

Электрические вилки

«В 2016 году в Таджикистане выработано электричества более чем 17,2 млрд кВт•ч, что на 105 кВт•ч больше, чем в 2015 году», — заявил глава ведомства Усмонали Усмонзода.

Он отметил также, что это увеличение связано с работой теплоэлектроцентралей. Кроме того, в Нурекском водохранилище уровень воды на три метра выше, чем в тот же период прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2016 года в таджикской столице была запущена вторая очередь ТЭЦ «Душанбе-2», благодаря чему объект вышел на полную мощность — 400 МВт, и стал вырабатывать ежесуточно до 9,6 млн кВт•ч электроэнергии.

Это позволило таджикским властям постепенно смягчать энерголимит, а с 14 января 2017 года по поручению президента Эмомали Рахмона в стране были сняты все ограничения на подачу электричества в дома граждан.

Напомним, ранее Таджикистан ежегодно сталкивался с острым дефицитом электроэнергии в осенне-зимний период. По этой причине с октября по март-апрель в регионах страны свет в домах таджикистанцев был лишь по 7 — 10 часов в сутки.