Екатеринбург, 25 января, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 января 2017 года составил 72,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минфина корреспонденту ИА REGNUM.

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Таким образом, за 2016 год региональный госдолг возрос на 5,6 млрд рублей и оказался почти на шесть миллиардов рублей ниже установленной предельной планки. В прошлом году она была определена на уровне 78,1 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, государственный долг Свердловской области на начало 2016 года был равен 66,5 млрд рублей.

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Также в региональном Минфине отчитались об исполнении бюджета за 2016 год. Запланированный доход в размере 190,9 млрд рублей в итоге составил 194, 5 млрд. А вот расходы бюджета по итогам года сократились на пять миллиардов рублей. Планировалось истратить 205,5 млрд рублей из казны, а по факту было израсходовано 200,4 млрд. Таким образом, и дефицит бюджета снизился с заявленных 14,6 миллиардов до 5,8 млрд рублей.

Напомним, что в 2012 году госдолг Свердловской области составлял 20,7 млрд рублей. По итогам 2013 года он снизился до 18,4 млрд, а в 2014 году снова вырос до 33,8 млрд рублей.