Лондон, 25 января, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Военно-морской флот Великобритании «присматривает» за российским тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, назвав затем российский авианосец «кораблем позора», сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM «Адмирал Кузнецов»

По словам Фэллона, «корабль позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии», «крадется обратно в Россию», но британские корабли бдительно следят за его походом.

Ранее сообщалось, что корабельную группу Северного флота России, в которую входит ТАКР «Адмирал Кузнецов», в проливе Ла-Манш эскортируют шесть боевых кораблей НАТО, в числе которых суда ВМФ Британии.

Так, за кораблями России следят — нидерландский патрульный корабль «Гронинген», британский десантный вертолетоносец «Оушен», британский фрегат «Сент-Олбанс», португальский фрегат «Бартоломеу Диаш», норвежский фрегат «Руаль Амундсен» и вспомогательный немецкий корабль «Шпессарт».

В составе авианосной группы ВМФ РФ, направляющейся в Североморск, находятся эсминец «Александр Шабалин», авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий», танкер «Лена» и буксир «Николай Чикер».

Стоит отметить, что красноречие министра обороны Великобритании никак не повлияло на график движения российской авианесущей группы, которая возвращается в Североморск после успешного выполнения боевых и учебных задач у берегов Сирии.