Брюссель, 25 января, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Бельгии задержали семь человек для проведения допроса в рамках антитеррористического расследования, сообщает 25 января Reuters.

Matthew Kenwrick Полиция Бельгии

«Следствие проводит проверку на предмет возможного возвращения боевиков из Сирии», — говорится в заявлении прокуратуры Бельгии.

Сотрудники полиции провели восемь обысков. Полицейские не обнаружили взрывчатых веществ или оружия. Данное расследование не связано с терактами в Брюсселе и Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно, что в Бельгии 14 человек были приговорены к заключению на срок до восьми лет за изготовление фальшивых документов, которыми воспользовались исламистские боевики, совершившие атаки в Париже и Брюсселе. Срок заключения варьировался от трех до восьми лет.