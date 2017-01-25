Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Морской тральщик «Иван Антонов» заложен 25 января на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав ОСК) в Санкт-Петербурге. Корабль спроектирован с учетом передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны и уникального российского опыта, сообщила пресс-служба предприятия.

Snsz.ru Морской тральщик, построенный в Петербурге

«Иван Антонов», названный в честь Героя Советского Союза, легендарного моряка-снайпера Балтфлота, уничтожившего более 300 гитлеровцев — станет вторым кораблем серии, контракт на строительство которой подписан с Министерством обороны РФ в апреле 2014 года.

В декабре 2016 года завод передал заказчику головной корабль данной серии — «Александр Обухов». 24 апреля 2015 года был заложен корабль «Георгий Курбатов» — первый серийный. Вторым стал сегодня «Иван Антонов». Церемония закладки третьего корабля серии запланирована на февраль-март 2017 года.

Морской тральщик спроектирован петербургским ЦМКБ «Алмаз». Он получит противоминный контур с применением новейших гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на подводных аппаратах. Сохранится на корабле и традиционное тральное вооружение.

«Корабль «Иван Антонов» имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, — подчеркивают на Средне-Невском судостроительном заводе. — По сравнению со сталью, применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы».

«Эта серия кораблей будет востребована всеми флотами нашей страны. Надеемся, что, начиная со следующего года, мы будем получать по два корабля в год», — заявил в ходе церемонии заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук.