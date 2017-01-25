Острава, Чехия, 25 января, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева стала лидером чемпионата Европы после выступления в короткой программе, сообщает «Р-Спорт».

Коньки

Сообщается, что Евгения Медведева с крупным отрывом от соперниц завершила выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Ближайшей ее конкуренткой является еще одна российская фигуристка Анна Погорилая.

Медведева получила за свое выступление 78,92 балла и на 4,5 балла опередила Анну Погорилую.

Третий результат показала итальянская фигуристка Каролина Костнер.