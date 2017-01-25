Москва, 25 января, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Представители профильных комитетов Госдумы по безопасности, по информполитике, а также по вопросам семьи войдут в созданную рабочую группу, которая намерена предложить меры борьбы с распространением мобильного приложения, предполагающего выполнение ряда заданий, последним этапом которых является самоубийство, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

В ходе обсуждения протокольного поручения один из его авторов Виктор Водолацкий («Единая Россия») обратил внимание на то, что развернулась информационная суицидальная война против детей. «В социальных сетях набирает обороты новый тренд: дети «покупают» свою смерть». При установке специального приложения за ребенком закрепляется куратор, контролирующий выполнение заданий, последним этапом которых является суицид», — сказал он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») рассказала о том, что рабочая группа уже направила запрос в профильные министерства и ведомства, состоялись заседания, где обсуждались конкретные законодательные инициативы. «То есть работа начнется не с нуля», — сказала она, уточнив, что уже действует рабочая группа.

Ввести уголовную ответственность за пропаганду суицидов среди детей предлагал Следственный комитет России — соответствующий законопроект уже разработан, сообщил в августе 2016 года официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Предлагается примечанием к статье 110 Уголовного кодекса ввести квалифицирующие признаки «доведение до самоубийства и пропаганда суицидов среди несовершеннолетних (в том числе, организованной группой лиц)».