Вашингтон, 25 января, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США рассекретило телеграмму 1974 года о столкновении у берегов Шотландии советской и американской подводных лодок, сообщает CNET.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления с лекцией в гостинице Шератон. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 год

Телеграмма с описанием инцидента была отправлена на имя Генри Киссинджера.

В тексте сообщается, что после подводного столкновения обе субмарины всплыли на поверхность, а затем советская подводная лодка погрузилась и ушла из района инцидента.