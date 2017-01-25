Ярославль, 25 января, 2017, 19:23 — ИА Регнум. 25 января обвиняемый в фальсификации доказательств адвокат, депутат муниципалитета Ярославля, председатель регионального отделения политической партии «Яблоко» Владимир Зубков дал подписку о невыезде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Владимир Зубков.

City-yaroslavl.ru Владимир Зубков

«Сегодня мне было предъявлено обвинение, я дал подписку о невыезде. Никакого преступления я не совершал, и, всеми законными способами буду доказывать свою невиновность. Мера пресечения — подписка о невыезде будет связана для меня с рядом трудностей, потому что и как адвокат, и как политик, я часто бываю в других городах нашей страны», — заявил Владимир Зубков.

Также в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Владимир Зубков сообщил, что в Ярославле есть группа людей, которая хотела бы что бы он потерял пост руководителя регионального «Яблока», и имеет своего кандидата на это место.

«Этой группе лиц, безусловно, на руку возбуждение в отношении меня уголовного дела, ведь если будет вынесен обвинительный приговор я потеряю статус депутата, и статус лидера регионального отделения. Но я буду отстаивать свое честное имя», — рассказал Владимир Зубков.

По версии следствия, Зубков решил взыскать с бывшего подзащитного 2 миллиона 500 тысяч рублей и обратился в суд, где представил в обоснование исковых требований несколько подложных документов, выполненных путем монтажа. Данные документы суд не принял в качестве доказательств, что явилось основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Ч.1. ст. 303., по которой депутату предъявлено обвинение наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.