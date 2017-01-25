Ярославль, 25 января, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля не приняла решение о проведении внеочередного заседания муниципалитета 26 января, чтобы объявить конкурс на пост мэра Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Идея ускорить процесс была озвучена 25 января, когда комиссия по городскому самоуправлению, законности и правопорядку одобрила объявление конкурса. Изначально предполагалось, что решение будет принято на заседании 1 февраля, но во фракции «Единая Россия» родилось предложение ускорить этот процесс, чтобы город получил легитимного мэра как можно раньше.

Однако вечером 25 января, собравшись на заседание фракции, депутаты «Единой России» так и не приняли решение об этом.