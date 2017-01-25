Калининград, 25 января, 2017, 19:33 — ИА Регнум. В Калининграде совершено нападение на участников пикета против застройки приморского побережья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инцидент произошёл сегодня, 25 января, у монумента Покорителям космоса на проспекте Мира.

Yabloko.ru Один из задержанных налётчиков в Калининграде

В акции протеста участвовали жители города Балтийска, где сегодня должны пройти публичные слушания по переводу берегозащитных полос в земли под застройку. По словам общественного активиста Ивана Привалова (получившего травму в результате нападения), «если эти земли отдать под застройку, шторма смоют город».

«Мы все являемся свидетелями вырубки древней буковой рощи, на месте которой вырастают частные дома. Берег моря начинают опоясывать заборы, в результате чего доступ простых граждан к морю и пляжам закрыт», — продолжил Привалов.

По словам активистов, на сегодняшнем пикете из кустов неожиданно выскочили восемь молодых людей в масках с несколькими вёдрами воды. Хулиганы окатили ледяной водой пикетчиков и попытались ретироваться, однако были контратакованы.

В завязавшейся потасовке ушибы получили двое участников пикета, но удалось задержать двоих нападавших. Прибывшая полиция задержала злоумышленников на трое суток, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным пресс-службы партии «Яблоко», члены которой противостоят застройке в Балтийске, «в этом процессе заинтересован Виктор Богдан, которого называют «янтарным королем», якобы земля уже продана, осталось только легализовать это».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Богдан подозревался в покушении на незаконное возмещение НДС при продаже янтаря на сумму 350 млн рублей. Опасаясь ареста, предприниматель сбежал в Польшу. В ноябре 2015 года польский Минюст отказал российским властям в выдаче Богдана, сославшись на «политические причины» экстрадиции.

В начале января 2017 года в региональных СМИ появилась информация о том, что предприниматель Виктор Богдан вернулся в Калининградскую область, поскольку его статус в рамках уголовного дела изменился с обвиняемого на свидетеля.