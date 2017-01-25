Кингстон, 25 января, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Знаменитого ямайского бегуна Усэйна Болта лишили золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×100 метров. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Nick Webb Усэйн Болт (в центре)

Сообщается, что у другого ямайского бегуна Несты Картера, который бежал в одной команде с Болтом, перепроверка допинг-теста дала положительный результат. В его крови был обнаружен туринабол.

Напомним, на счету Болта с учетом победы в эстафете 4×100 м в Пекине девять золотых медалей Олимпийских игр. Помимо этого, Болт 11 раз становился чемпионом мира.