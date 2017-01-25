Нижний Новгород, 25 января, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В случае понижения температуры воздуха до — 25 — 29 градусов ученики 1−4 классов городских школ и 1−9 классов школ, расположенных в сельской местности, могут не посещать учебные заведения, сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Цитата из к/ф «Чук и Гек». реж. Иван Лукинский. 1953. СССР Зимняя сказка

В случае понижения температуры до — 30 градусов и ниже разрешается не направлять в образовательные организации обучающихся 1−9 классов образовательных организаций, расположенных в городе, и 1−11 классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

При этом все образовательные организации в этот день должны будут работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Нижегородской области ожидается резкое похолодание.

Так, 26 января температура воздуха может опуститься ночью до — 22 — 27 °C, при прояснениях до — 30 °C, днем до — 20 °C, в низких местах до — 23 °C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой). Возможно увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.