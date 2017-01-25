Харьков, Украина, 25 января, 2017, 18:57 — ИА Регнум. На Украине будут изданы запрещённые в России финальные дневники Йозефа Геббельса на украинском языке, сообщает Kharkiv Today.

Йозеф Геббельс

Издать финальные откровения министра пропаганды третьего рейха собирается харьковское издательство «Фолио». В аннотации указано, что дневниковые записи одного из главных идеологов нацизма относятся к историческим документам, «без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме».

По информации Kharkiv Today, директор издательства заявил, что «эта книга нужна украинскому обществу».

Напомним, книга «Геббельс Йозеф. Дневники 1945 года» с 2011 года запрещена в России.