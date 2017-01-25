Калуга, 25 января, 2017, 18:41 — ИА Регнум. К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил за халатность Калужский районный суд главного инженера муниципального автономного учреждения (МАУ). Кроме того, осужденный обязан судом возместить моральный вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей.

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Как сообщил сегодня, 25 января, корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Сергей Корнеев, главный инженер принял на баланс МАУ установленные на спортивной площадке футбольные ворота для мини-футбола, зная, что они не закреплены надлежащим образом.

В результате в мае 2016 года на 13-летнего подростка, игравшего на спортивной площадке, опрокинулись незакреплённые ворота. Мальчик получил черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время жизнь ребенка вне опасности. В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объёме и частично возместил причинённый потерпевшему вред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области было возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп» из-за халатности которого также пострадал 13-летний футболист. По версии следствия, во время футбольного матча на потерпевшего опрокинулись незакрепленные ворота, в результате чего подросток получил телесные повреждения.