Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов поручил властям Санкт-Петербурга совместно со строителями и другими заинтересованными сторонами разработать детализованный план-график — «дорожную карту» — с указанием конкретных сроков и ответственных лиц по завершению проблемных объектов долевого строительства. Такое решение было принято по итогам совещания в полпредстве, сообщила 25 января пресс-служба представительства президента на Северо-Западе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Как отмечается, на совещании рассматривались вопросы завершения в Санкт-Петербурге долевого строительства многоквартирных домов ГК «Город», ООО «СК «Дальпитерстрой», ГК «СУ-155». Накануне совещания Николай Цуканов лично посетил ЖК «Ленинский парк» (ГК «Город»), где ознакомился с ходом строительных работ.

Согласно обнародованным данным, в Санкт-Петербурге за 2016 год количество пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан увеличилось на 2,7 тысячи человек. Всего их насчитывается почти 16 тысяч человек, по 27 незавершенным объектам. Из числа обманутых дольщиков Петербурга на долю ГК «Город» приходится 31%, или 5 тысяч дольщиков.

При этом у многих пострадавших дольщиков их недостроенные квартиры заложены в ипотеку. «У большинства людей это был последний шанс улучшить жилищные условия. Органам исполнительной власти необходимо держать ситуацию под постоянным контролем и изыскивать возможности оказывать поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — потребовал полпред президента в СЗФО.

По мнению Цуканова, ситуация с достройкой проблемных объектов в Санкт-Петербурге затянулась и требует дополнительных решений. Одним из них и станет создание «дорожной карты» и жесткий контроль за ее выполнением. Принято решение о проведении по окончании I квартала 2017 года совещания по итогам выполнения взятых обязательств всеми сторонами.

Отдельные задачи в сфере наведения порядка в долевом строительстве стоят перед правоохранительными органами. «Прокуратуре Санкт-Петербурга рекомендовано взять под особый контроль вопросы законности выделения земельных участков под застройку, подключения к коммуникациям, целевого использования средств граждан-участников долевого строительства», — сообщили в пресс-службе полпредства.

«Каждый участник этого процесса, инвестор, подрядчик, застройщик должен знать, что нарушать законодательство ему никто не позволит. Вся их деятельность жестко контролируется. И в случае противоправных действий будут предприняты адекватные меры со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул Николай Цуканов.

К числу самых проблемных в Санкт-Петербурге относятся три застройщика: ГК «Город», «Дальпитерстрой» и «Росстрой» (ГК «СУ-155»). По данным вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, на 25 января 2017 года на контроле органов исполнительной власти города находятся 68 жилых домов на 20 510 квартир, общей площадью 1 млн 16 тыс. кв.м. По этим домам заключены 15 893 договора долевого участия.