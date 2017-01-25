Тверь, 25 января, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Фермер Вадим Рошка из Старицкого района Тверской области сохранит грант на развитие хозяйства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе правительства Тверской области, такое решение было принято по итогам встречи в Минсельхозе по поручению губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Вадим Рошка и министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев

Вадим Рошка получил грант на развитие своего фермерского хозяйства в 2016 году. Однако позже Минсельхоз региона направил в Арбитражный суд иск о возврате 1 млн 318 тыс. 834 рублей. Выяснилось, что фермер предоставил в ведомство недостоверные сведения. В частности, он нарушил утвержденные правительством области требования к предоставлению бюджетных средств: заявитель не должен в течение трех последних лет заниматься индивидуальным предпринимательством или являться учредителем (участником) коммерческой организации за исключением того КФХ, которое возглавляет. Вадим Рошка на момент оформления заявки в октябре 2014 года являлся генеральным директором ООО «АРТ», распоряжался средствами и подписывал платежные документы этой организации. В связи с этим министерство сельского хозяйства региона обратилось в суд с требованием о возврате гранта.

Вместе с тем, средства, которые фермер получил в качестве гранта, он уже истратил — все деньги были вложены в оборудование для производства молока. Истребование такой суммы с маленького хозяйства могло привести к его банкротству.

В результате переговоров и консультаций был найден компромисс. Стороны пошли на мировое соглашение: фермер должен признать, что нарушил условия получения гранта, при этом возврата денег с него требовать не будут.

«Мы полностью договорились по всем вопросам с учетом интересов каждой стороны, — прокомментировал итоги встречи министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев. — Фермер признал, что при оформлении документов со стороны КФХ были нарушены условия получения гранта. Но, с другой стороны, мы приняли во внимание, что средства господдержки хозяйство полностью, до рубля, использовало по целевому назначению. Учитывая эти обстоятельства, а также экономическую и социальную сторону вопроса, мы выработали общую позицию, исключающую взаимные претензии».

«Хочу поблагодарить губернатора Игорю Руденю! Мы все знаем, что глава региона имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, и я был уверен: он не оставит без внимания решение этого вопроса. Радует, что мы нашли общий язык и с профильным министром Павлом Ивановичем Мигулевым. У нас общие задачи — развивать тверской АПК. Будем двигаться вперед! Министр предложил участвовать и в других программах поддержки. Правда, теперь буду более тщательно изучать документы», — сказал сам Вадим Рошка.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский, который также участвовал в урегулировании спора, отметил, что эта ситуация обнажила как проблемы в правовой культуре представителей фермерского движения, так и некоторые недостатки в региональном и федеральном законодательстве, регулирующем вопросы государственной поддержки АПК. По мнению бизнес-омбудсмена, качество конкурсной документации позволит поднять на новый уровень создаваемый в регионе на средства федерального бюджета Центр поддержки предпринимательства. Решение о его открытии уже принято главой региона.

Между тем, по данным Павла Мигулева, в 2017 году вровень поддержки фермерского движения в Тверской области вырастет с 7% до 20% от общего объема бюджетных средств, выделяемых на развитие АПК — или до 100 млн рублей.