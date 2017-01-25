Улан-Удэ, 25 января, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Бурятские СМИ анонсируют начало избирательной кампании. Поводом для этого послужил съезд «Единой России» и повсеместное появление надписей «Нагвали» в столице республике — городе Улан-Удэ.

Gazetarb.ru Бурятия стоит перед выбором

Выборы главы республики состоятся в единый день голосования 10 сентября. До сих пор сохраняется интрига, сохранит ли свой пост нынешний губернатор Вячеслав Наговицын. Среди экспертов нет однозначного мнения на эту тему — кто-то считает, что Наговицын не сможет заручиться поддержкой Кремля, кто-то, наоборот, уверен, что лишь действующий глава и имеет шансы победить на предстоящих выборах.

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«Московский комсомолец» в Бурятии» утверждает, что «Вячеслав Наговицын получил предварительную поддержку в Москве, а сейчас он готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться ориентировочно в конце февраля — начале марта». Об этом газета пишет со ссылкой на своего генерального директора Николая Васюткина. Местный медиа-магнат тут же оговаривается, что «если эти сведения соответствуют действительности, самое время Вячеславу Наговицыну начать переговоры с местными элитами, выстраивать отношения со СМИ и активно готовиться к праймериз».

Васюткин предупреждает, что у Наговицына есть оппоненты в рядах партии власти, и один из них — мэр Улан-Удэ Александр Голков, который вступил в некий сговор с сенатором-коммунистом от Иркутской области Вячеславом Мархаевым.

«Команда Голкова поддерживает оппонента — Вячеслава Мархаева, помогая организовывать одиночные пикеты у здания резиденции главы Бурятии, которые набирают обороты и обрастают новыми участниками, — рассказывает Васюткин. — Лозунг практически один: «Наговицын, убирайся из Бурятии». Организацией этого процесса активно занят человек из команды мэра Улан-Удэ».

«В условиях «подрывной» деятельности Голкова Наговицыну будет сложно набрать голоса в городе, если тот пойдет на откровенный демарш в пользу любого иного оппонента на праймериз», — считает гендиректор «МК» в Бурятии».

Тем временем сегодня политическая элита и жители Улан-Удэ встретили утро в городе, исписанным словом «НАГВАЛИ». Об этом пишут в соцсетях и местных СМИ.

«Утром 25 января многие горожане, проходя через центр Улан-Удэ, не могли не заметить красные граффити, украсившие собой здания и остановки на проспекте Победы, ул. Ленина и других местах. На всех была одна и та же надпись, сделанная, по все видимости, одной и той же рукой: «Наг вали», — рассказывает «Газета РБ». — Догадаться о значении надписи «ночного художника» наши читатели смогут и без посторонней помощи. Отметим только, что в течение января созвучный лозунг можно было наблюдать на ступенях правительства Бурятии, на плакате одинокого пикетчика, по слухам, связанного с действующим мэром Улан-Удэ Александром Голковым… Городские службы не получили указания ликвидировать последствия вандализма».

«Кто такой этот Нагвали?» — прозвучало в социальной сети в качестве подписи под одной из фотографий. Позже в сети стали распространяться сведения о «нагвалях», как о мифических существах и монстрах, — пишет в свою очередь «МК». — Пока же очевидно одно: в республике началась избирательная компания. Сначала с одиночного пикета на крыльце резиденции главы Бурятии с требованием: «Наговицын, убирайся из Бурятии», а теперь вот с настенного творчества с требованием идентичного содержания: «Наг вали». Это может свидетельствовать об одном и том же организаторе двух акций».

«В общем, запасайтесь попкорном и устраивайтесь поудобнее — в Бурятии началась предвыборная гонка», — вторит «Газета РБ».