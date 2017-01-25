Москва, 25 января, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Знаменитая романтическая комедия 90-х «День сурка» режиссера Гарольда Рэмиса возвращается на большие экраны. Кинокомпания «Иноекино» 2 февраля в четырех крупнейших городах России представит отреставрированную версию фильма в оригинале с субтитрами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «День сурка». реж Харольд Рэмис. 1993 год.США Отчаяние

Специальный показ «Дня сурка» состоится в Москве в кинотеатра «Формула Кино Горизонт», Санкт-Петербурге («Аврора»), Новосибирске («Победа») и в Екатеринбурге («Салют»). Купить билеты можно в кассах кинотеатра или на сайте «Иногокино».

Сценарий фильма «День сурка» по решению Гильдии сценаристов США входит в сотню лучших сценариев всех времен. История, рассказанная в киноленте, приводится в огромном количестве современных учебников по драматургии, как эталон. А словосочетание «день сурка» давно стало нарицательным.

2 февраля в США отмечают День сурка, наиболее широко это праздник отмечается в небольшом городке Панксутони (штат Пенсильвания) с населением всего 6,7 тыс. человек, поэтому и специальный показ в России приурочен к этой дате. По сюжету, главный герой Фил Коннорс, который ненавидит этот праздник, этот городок, этих людей, снова едет в Панксатони. Однако, проведя репортаж и переночевав в гостинице, Фил снова просыпается 2 февраля. Ему вновь предстоит трансляция торжественного пробуждения сурка. И на следующий день всё снова повторится. Выхода из временной петли не предвидится — Фил прочно застрял.

Психоаналитик и креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков рассказал, как ему кажется, о чем повествует «День сурка», какие проблемы затрагивает, и почему он оказался так близок совершенно разным зрителям, плотно вписавшись в современную культуру:

«День сурка» — сложное для американской комедии положений произведение. И дело, конечно, не в претензии на морализаторство и поиски религиозного прозрения, что как раз для жанра вполне характерно. Сложность в самой задумке — уместить в комедию трагичный по сути сюжет навязчивого повторения. Мне думается, что только игра Билла Мюррея, его непроницаемая смешная до слез трагичность намекает зрителю, что ситуация-то вовсе не смешная.

Цитата из к/ф «День сурка». реж Харольд Рэмис. 1993 год.США Интервью у героя дня

Вопросы, которыми задается зритель картины: «а что бы я стал делать на месте героя», непосредственно ведут к пониманию, что во многом мы все на его месте. Чем, как не бесконечно повторяющимся «днем сурка» оказываются будни современного человека? День расписан почти по минутам, смысл происходящего лишь только угадывается… Но главное тут — это не проходящее ощущение «я этого не выбирал», «у меня нет выхода», то есть ощущение навязанности бытия, навязанности повторения. Даже за рамками череды однотипных офисных дней наша судьба зачастую оказывается таким повторением — раз за разом мы совершаем одни и те же «ошибки»: выбираем в партнеры «не тех» людей, которые оказываются похожи в чем-то неуловимо, в чем-то причиняющим (навязывающем) страдание; раз за разом решаем работать «не там», мучаемся уходим и снова идем «не туда» и к «не тем». Кажется, почти каждому знаком этот повторяющийся кошмар. Его природа в неизменности наших желаний, оказывающихся неосознанной причиной этой «навязчивости».

»День сурка» не просто дает зрителю посмеяться над собой, он показывает, что из череды повторений все-таки можно выбраться. Причем не только и не столько, научившись играть на пианино или разбогатев, а именно обратившись к своей сути».

Цитата из к/ф «День сурка». реж Харольд Рэмис. 1993 год.США Крик души в душе

Фильм «День сурка» появился в американском, а потом и международном прокате в 1993 году. Кинолента вышла под слоганом «Это худший день в вашей жизни. Может быть, пережить его снова?». Главный герой проживает 2 февраля 34 раза. На самом деле по сюжету подразумевается, что этих дней намного больше, но по ходу действия картины показывается именно 34 дня. Как признался впоследствии Харольд Рэмис, в оригинальном сценарии фигурировала цифра в 10 тыс. лет, но в конечном итоге продолжительность дня сурка составила около 10 лет.