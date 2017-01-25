Москва, 25 января, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Решение о роспуске управления «Т» антикоррупционного главка свидетельствует о том, что МВД будет системно работать над исправлением ситуации в ведомствах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).

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«Это решение говорит о том, что руководство и антикоррупционного главка, и всего министерства внутренних дел понимает необходимость взвешенных мер и системных шагов для исправления ситуации», — заявил Старшинов.

Решение о расформировании управления «Т» не было принято скоропалительно, и данный вопрос был внимательно проанализирован, подчеркнул депутат. «В МВД четко осознают, что проблема существует и ее надо решать», — отметил он.

При этом упразднение управления как структурной единицы позволит провести самые тщательные проверки в отношении его теперь уже бывших сотрудников, указал парламентарий.

«Безусловно, случай с Дмитрием Захарченко был абсолютно вопиющим, поэтому контрольные мероприятия в отношении личного состава точно не будут лишними», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в МВД собираются расформировать управление «Т» антикоррупционного главка в связи со скандалом с задержанием полковника Дмитрия Захарченко и создать новое управление. В управлении работало более 100 человек.

Полковник Захарченко был задержан 8 сентября по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствовании предварительному следствию (ст. 294), а на следующий день в его отношении возбудили дело о получении взятки (ст. 290). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

В рамках уголовного дела у Захарченко были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, причем 8 млрд руб. из них (в иностранной валюте) — в квартире сводной сестры полковника. Обвиняемый заявил, что к этим деньгам не имеет никакого отношения.