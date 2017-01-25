Севастополь, 25 января, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Более 300 студентов — представителей всех институтов Севастопольского государственного университета (СевГУ) на площади перед главным учебным корпусом составили логотип XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Иванова, пресс-служба СевГУ

«Идея проведения флешмоба «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов» появилась сразу после того, как президент РФ подписал Указ о проведении ВФМС в 2017 году, — рассказал начальник отдела молодежной политики и спорта вуза Денис Кондратьев. — В университете множество активных молодых людей, которые с радостью и большим интересом поддержали идею проведения самого массового флешмоба города».

Анна Иванова, пресс-служба СевГУ

300 участников акции с воздушными шарами выстроились в яркую 30-метровую ромашку — логотип фестиваля. Желающих принять участие в акции оказалось очень много, студенты заранее подавали заявки через сайт.

Энтузиазма добавили и организаторы — участники флешмоба получат больше шансов при отборе в состав делегации от Севастополя на Всемирный фестиваль, который пройдет в городе Сочи.

Как сообщил председатель студенческого совета СевГу Денис Цыганок, всего от города поедет 25 участников и 50 волонтеров. Сейчас студенты активно подают заявки на участие, и в скором времени начнется отбор региональной комиссией.

Анна Иванова, пресс-служба СевГУ

«Благодаря таким масштабным проектам, студенты найдут друзей и единомышленников, получают новые полезные контакты, для будущего профессионального общения», — сказал Цыганок.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится в Сочи (Роза Хутор) с 14 по 27 октября 2017 года. Предфестивальные мероприятия проходят на площадках многих вузов России. Их студенты вовлечены не только в процесс информирования молодого поколения о проведении фестиваля, но и непосредственно работают над программой грандиозного мероприятия.