Москва, 25 января, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Введение платной парковки снизило количество машин в центре города на 20−25%, а кроме того, благодаря этой непопулярной мере, почти на 50% снизилось количество ДПТ, об этом 25 января в ходе своего выступления перед студентами Высшей школы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник также отметил, что, несмотря на явные успехи, для того чтобы наладить комфортный трафик, впереди предстоит много работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная парковка

«Эти планы и их реализация, конечно, конфликтные, но другого пути у Москвы просто не существует. Наши решения дали первые результаты: количество ДТП снизилось почти в половину, а потеря времени из-за трафика сократилось почти на четверть», — подчеркнул Сергей Собянин.

Московский градоначальник отметил, что только в Москве за последние 5 лет количество машин выросло на 1 млн, а к этому количеству стоит добавить приблизительно такое же количество автомобилей в Подмосковье и других окружающих мегаполис регионах. А посему, уверен мэр, другого пути решения транспортных проблем, кроме как введение платных парковок у Москвы нет.

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Помимо «кнута» в виде ограничений на владение личным автотранспортом, есть и «пряник» в виде развития общественного транспорта и создания комфортной среды для перевозки жителей города. Как подчеркнул мэр Москвы, решение транспортных проблем города власти начали с пересмотра программ развития метро, со строительства МЦК, развития пригородного сообщения. Кроме того, в рамках развития общественного транспорта, город стал активно обновлять свой автобусный парк, и перевел частных перевозчиков на новую модель работы.

«Это и наземный транспорт, организация выделенных полос, когда пять лет назад они появились, вызвали бурное обсуждение и негодование, а сейчас без них уже трудно себе представить работу наземного транспорта», — заключил Собянин.

Оценку, данную мэром Москвы, работе городского департамента транспорта ИА REGNUM прокомментировал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, высказавший уверенность в том, что количество автомобилей в центре столицы снизилось по причине банального запрета на парковку личного транспорта граждан на большинстве улиц, но никак не из-за введения платных парковок.

«Основная причина, почему в центре Москвы снизилось количество автомобилей, это банальный запрет на парковку на большинстве улиц центра города. Там организованы велодорожки, расширены тротуары, а парковок просто нет. Платная парковка не имеет к этому никакого отношения», — уверен эксперт.

Автомобилистов буквально выкинули из центра столицы, по сути, не предоставив никакой альтернативы, отметил в своей оценке работы профильных ведомств общественник. По его мнению, это не борьба с пробками: «Речь идет об эффективности репрессий в отношении автомобилистов, которые выражаются в этих цифрах».

Того же что касается улучшений в работе общественного транспорта, Петр Шкуматов, отмечая несомненные успехи такие, как строительство метро, актуализируется сеть маршрутных такси, тем не менее уточнил, что после оптимизации маршрутной сети, когда обслуживать москвичей стали только аккредитованные в Дептрансе перевозчики, многие москвичи остались без привычных для них маршрутов, что значительно увеличило время, которое они теперь проводят в пути.

«Убрали маршрутки, и без маршруток очень многие люди, особенно живущие на окраинах города, стали добираться до метро значительно дольше», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2106 года руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков заявил, что 10%-ный лимит на увеличение количества транспортных средств на маршрутах почти исчерпан, в связи с чем москвичи могут не рассчитывать на то, что маршруток станет больше. Связано это с тем, что по условиям контрактов, которые город заключал с перевозчиками, последние соглашались увеличить свой подвижной состав лишь на 10%. И буквально через 2−3 месяца после старта заключительного этапа реформы наземного транспорта, этот лимит был выбран.

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