Симферополь, 25 января, 2017, 17:40 — ИА Регнум. В 2016 году малый бизнес в Крыму активно кредитовался, общая сумма выданных крупнейшим банком Крыма кредитов за год превысила 1,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка.

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По данным финучреждения, в 2016 году малый бизнес взял у банка 600 кредитов на сумму 1,3 млрд рублей. «Таким образом, объем кредитного портфеля по малому бизнесу увеличился за год в три раза по сравнению с 2015 годом. Средняя сумма кредита по итогам года составила 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе РНКБ.

Только в декабре 2016 года за несколько недель банк выдал малому и среднему бизнесу 200 млн рублей после того, как РНКБ начал сотрудничество с АО «МСП Банк» в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. За счет целевых ресурсов АО «МСП Банк» предприниматели получили возможность брать кредиты по ставке от 11,5%.

Наиболее активными потребителями кредитов в банке считают предпринимателей из Симферополя, Севастополя, Ялты, Феодосии и Красноперекопска. Самым перспективным в Крыму направлением кредитования в финучреждении называют сельское хозяйство. «Банк оценивает потенциал рынка льготного кредитования сельского хозяйства в Крыму на уровне 3 млрд рублей в 2017 году», — пояснил директор по корпоративному бизнесу РНКБ Алексей Щербаков.

РНКБ Банк — системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием. Его клиентами на полуострове являются более 1,4 миллиона физлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2014 и 2015 год жители Крыма получили 3,5 млрд рублей — более 10 тыс. потребительских кредитов на покупку автомобилей. Кроме того, более 150 тысяч крымчан планируют улучшить жилищные условия с помощью ипотеки в ближайшие пять лет.

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