Вашингтон, 25 января, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп находится под серьезным давлением со стороны республиканцев из Палаты представителей и Сената Конгресса США, так как среди законодателей нет единого мнения по поводу предстоящей отмены реформы здравоохранения предыдущего президента США Барака Обамы (Obamacare) и введения адекватной замены этой реформы. Об этом сегодня, 25 января, сообщает Bloomberg.

Pixabay.com Конгресс США

Трампу предстоит провести через Конгресс отмену Obamacare, введение новой системы здравоохранения, а также введение нового налога на капитальный ремонт.

Ситуация осложняется тем, что у республиканского большинства в сенате и палате представителей нет единого мнения, как именно будут проведены эти реформы.

Как заявил сенатор-республиканец от Южной Дакоты Джон Тун, которой председательствовал на закрытом заседании республиканцев в сенате, среди законодателей-республиканцев есть консенсус о том, что эти реформы надо провести, но пока нет единого мнения, как именно.

Острые разногласия в республиканском большинстве наблюдаются по таким вопросам, как сроки отмены и замены Obamacare, будет ли это сделано одновременно или каким-то иным образом. Нет единого мнения о том, следует ли оставить какие-то части Obamacare в силе, например, налоговую составляющую этой реформы.

Предвыборные обещания Трампа очень не понравились некоторым республиканцам из Конгресса. Дело в том, что Трамп заявил о безусловной необходимости отмены Obamacare, а взамен ей он обещал куда более прогрессивную и удобную систему здравоохранения. Однако республиканцы в Конгрессе указывают, что денег на финансирование системы Obamacare хватало с трудом, а на новую систему Трампа может и не хватить.

Напомним, Obamacare стала одним из самых крупномасштабных здравоохранительных проектов в истории США с середины 1960-х годов. Реформа является инициативой президента страны Барака Обамы и считается главным достижением его президентства.

Это первая попытка реформировать медицинскую систему США с 1960-х гг., когда президентом Джонсоном были созданы государственные программы Medicare и Medicaid, с целью помочь пенсионерам и малоимущим. Нынешнюю реформу ещё в 1993 пыталась провести, правда безуспешно, администрация Билла Клинтона.

Главным элементом реформы, является введение обязанности граждан США приобретать медицинскую страховку, если они не застрахованы. При этом предусматриваются субсидии малоимущим.

Республиканцы с самого начала выступали против Obamacare и всячески сдерживали её продвижение. С приходом Трампа в Белый дом реформа будет отменена, но как именно, пока никто не знает.