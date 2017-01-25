Москва, 25 января, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Предприятия, осуществляющие заготовку и переработку древесины, смогут получать лесные участки из государственной и муниципальной собственности в аренду не только на основании открытого аукциона, но и по конкурсной процедуре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

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Сейчас законодательство о контрактной системе госзакупок не распространяется на проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины. В связи с этим, по мнению правительства РФ, для развития отрасли необходимо внести в Лесной кодекс поправки, вводящие конкурс в качестве альтернативного механизма заключения договоров аренды.

При этом основным способом заключения договоров на аренду всё же останется аукцион, конкурс станет дополнительным инструментом для обеспечения сырьём предприятий — переработчиков древесины. Выбирать форму торгов будут сами регионы, делая это с учётом прогноза по среднесрочному и долгосрочному социально-экономическому эффекту от производств. Это позволит субъектам РФ определить целесообразность проведения той или иной процедуры торгов — конкурс или аукцион.

Законопроектом определяются условия для принятия органом госвласти субъекта РФ в области лесных отношений решения о необходимости проведения конкурса по результатам рассмотрения заявлений, поступающих от лиц, нуждающихся в древесине и имеющих лесоперерабатывающие мощности. Документ предусматривает, что правительство регламентирует порядок подтверждения ооответствия заявленной потребности в древесине имеющимся производственным мощностям во избежание злоупотреблений.

Требования к участникам конкурса, порядок оценки конкурсных предложений, а также критерии выявления победителя при проведении конкурса планируется устанавливать решением правительства. Критерии выявления победителя при проведении конкурса будут включать в себя такие параметры, как создание и развитие современных объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, эффективное использование материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов, внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости.

По результатам конкурса определяется победитель — лицо, которое предложило лучшие условия использования лесного участка по сравнению с предложенными остальными участниками. Предполагается, что договоры аренды при такой форме торгов будут заключены по цене, не намного превышающей начальную, определенную по минимальным ставкам. Преференция будет предоставляться предприятиям, осуществляющим глубокую переработку древесины. Для стимулирования арендатора к глубокой переработке древесины законопроект предусматривает возможность расторжения договора аренды, заключенного по результатам конкурса, в случае невыполнения арендатором обязательств договора.

Ко второму чтению необходимо более точно прописать порядок проведения конкурса и определить порядок формирования арендной платы, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).