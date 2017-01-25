Джакарта, 25 января, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Индонезия заинтересована в двухстороннем торгово-экономическом партнерстве с США и пересмотрит свое отношение к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), заявила заместитель секретаря вице-президента Республики Индонезия Деви Фортуна Анвар, сообщает 25 января Reuters.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

«Одним из главных приоритетов является двустороннее экономическое сотрудничество между Республикой Индонезия и США… Оно могло бы стать всеобъемлющим сотрудничеством, включая торговлю и инвестиции», — сказала Анвар.

Напомним, 25 января вице-президент Индонезии Юсуф Калла провел встречу с послом США в Индонезии Джозефом Донованом, чтобы обсудить пути расширения торговли между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о прекращении переговоров по ТТП.

После выхода США из организации, такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, решили пригласить Китай занять место американцев.