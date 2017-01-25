Ярославль, 25 января, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Ярославской области учрежден губернаторский Кубок КВН. Об этом врио губернатора Дмитрий Миронов заявил на встрече со студентами в Татьянин день во Дворце молодежи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Радио Свободы

В Татьянин день получили награды лучшие студенты в области науки, спорта, учебы, общественных организаций, творчества. В рамках праздника прошел КВН-концерт. На нем выступила ярославская команды КВН «Радио свобода», которая два года подряд выходит в финал высший лиги КВН.

«Неотъемлемой частью студенческой жизни уже давно стала игра с 55-летней историей — КВН. Признаться, я и сам с удовольствием смотрю выступления нашей ярославской команды «Радио Свобода», которая уже два года подряд становится финалистом Высшей лиги. Уверен: это не предел», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Соревнования будут проводиться ежегодно. Первые состязания состоятся уже этой весной.