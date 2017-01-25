Вашингтон, 25 января, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен подписать несколько указов, направленных на пресечение нелегальной миграции в страну, сообщает 25 января Reuters.

Phil Gingrey На американской границе

Штат службы пограничного контроля США будет увеличен на 5 тыс. человек. Правоохранительные органы пограничных штатов будут работать в тесном сотрудничестве с федеральными иммиграционными властями. В 2017 году число беженцев в США будет сокращено вдвое, до 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп назвал «катастрофической» политику канцлера Германии Ангелы Меркель, касающуюся миграции. Он заявил, что канцлер сделала непоправимую ошибку, принимая в страну, как выразился Трамп, «всех этих нелегалов». Проблема нелегальной миграции в США также стоит довольно остро, однако новый глава государства собирается принимать в этой сфере достаточно жесткие решения.