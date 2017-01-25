Калуга, 25 января, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в Калуге состоялось очередное заседание городского парламента. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил коллег-депутатов с 20-летием городской думы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Депутаты

«На протяжении 20 лет городская дума была гарантом социальной стабильности нашего города, обеспечивала успешное социально-экономическое развитие Калуги, совершенствовала местное законодательство, принимала активное участие в развитии территориального общественного самоуправления и благоустройства города», — отметил Александр Иванов.

Поздравления с юбилеем в городскую думу поступили от коллег из Пензы, Якутска, Элисты, городов Центрального федерального округа. Поздравили калужских парламентариев и депутаты Государственной думы РФ Николай Любимов, Александр Авдеев и Геннадий Скляр.

На заседании были заслушаны отчёты главы городского самоуправления Александра Иванова, заместителя председателя городской думы Сергея Павлова и председателей комитетов.

Основными задачами главы городского самоуправления было обеспечение условий для осуществления депутатами своих полномочий, координация деятельности органов местного самоуправления, осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти, законодательной и судебной власти, федеральными структурами.

«Достигнутые результаты — это итог труда всех депутатов, подразделений городской думы по основным направлениям деятельности, в которой главной задачей является работа, направленная на повышение качества жизни калужан, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Городская дума системно и качественно работала над созданием нормативно-правовой базы местного самоуправления, на основе которой живет и развивается наш город. Результатом организации работы Думы в 2016 году является проведение 19 заседаний и принятие 169 решений».

В 2016 году депутатский корпус ставил перед собой задачу по совершенствованию механизмов взаимодействия с управляющими организациями и коммунальными предприятиями.

«По-прежнему ряд управляющих компаний продолжает работать некачественно и непрозрачно, — отметил глава городского самоуправления. — Для решения этой проблемы усилий одних только органов власти недостаточно, нужен соответствующий контроль и со стороны собственников. Недобросовестные управляющие компании уйдут с рынка жилищных услуг только тогда, когда сами собственники жилья, которые имеют теперь такой инструмент, как совет дома, перестанут взаимодействовать с компаниями, предоставляющими некачественные услуги и недостоверную финансовую отчетность жителям дома».

Отчёты были приняты и работа Думы признана удовлетворительной.

На заседании также был утверждён план работы городской думы на 2017 год. Александр Иванов обозначил основные направления работы городского парламента в текущем году.

«Приоритетными направлениями нашей работы будет совершенствование нормативно-правовой базы муниципалитета, дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления, продолжение работы по благоустройству города, придомовых территорий, проездов, установке детских и спортивных комплексов, повышение эффективности деятельности управляющих компаний и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Решение этих задач позволит сделать еще один шаг на пути создания социально-экономических условий для устойчивого развития города и повышения качества жизни калужан», — подчеркнул Александр Иванов.

Депутаты также внесли поправки в бюджет города на 2017 год. Доходы бюджета увеличиваются на 175 млн рублей за счёт поступлений из областного бюджета. 12 млн рублей будет направлено на оказание поддержки социально ориентированным НКО — ветеранским и благотворительным организациям. 13 млн рублей выделяется для погашения задолженности за выполненные в 2016 году работы по ремонту дворовых территорий. 56 млн рублей выделяется для оплаты выполненных в 2016 году работ по обустройству Губернского парка и установке детских площадок. 17,6 млн рублей будет выделено на благоустройство города. На выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции полигона ТБО выделяется 19,8 млн рублей, средства на проведение строительных работ планируется получить из федерального бюджета. 26 млн рублей будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций в сфере дорожного хозяйства. 6 млн рублей финансовой помощи будет направлено Управлению калужского троллейбуса.

17 млн рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Калугатеплосеть» для погашения кредиторской задолженности. 6 млн рублей будет внесено в уставной капитал МУП «УК МЖД Московского округа».

В ходе заседания депутатами были внесены технические поправки в ряд нормативных актов и принято решение наградить знаком городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» генерального директора ОАО «КАДВИ» Юрия Лейковского.