Казань, 25 января, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Татарстана пресекли деятельность группы экстремистов, собиравшихся совершить террористическую атаку на Казанский авиационный завод, сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин на итоговой коллегии ведомства за 2016 год.

Алексеев Игорь Евгеньевич Административное здание Казанского авиационного завода

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, выпускающий стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ и Ту-160, являлся главной целью группы террористов, однако ими дополнительно планировалась целая серия терактов на территории субъекта Российской Федерации.

Кроме того, оперативные сотрудники МВД совместно с ФСБ пресекли в Альметьевске деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которая совместно с проживающими в Швеции уроженцами Татарии пропагандировала экстремистские действия среди пользователей Сети. В отношении ее участников возбуждено 13 уголовных дел.