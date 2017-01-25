Вашингтон, 25 января, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В 2016 году индекс демократии в США снизился, страна стала олицетворением «ущербной демократии», сообщает 25 января The Economist.

Pixabay.com Дядя Сэм

В 2015 году индекс демократии в США составил 8,05, в предыдущем году он снизился до 7,98, опустившись ниже порога «полноценной демократии», согласно данным The Economist Intelligence Unit.

Понижение рейтинга не связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года, сообщает The Economist. Скорее всего, изменение рейтинга было вызвано снижением доверия к власти и выборным должностным лицам.

Расчет индекса осуществляется на основе 60 показателей, которые делятся на пять категорий: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства страны, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Снижение доверия народа к политической элите привело к аналогичной картине в странах Европейского союза. Понижение индекса демократии зафиксировано в 70 странах мира.