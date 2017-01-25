Калуга, 25 января, 2017, 16:46 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области На совещании по вопросам деятельности управляющих компаний

Председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб провел 24 января совещание по вопросам законодательного регулирования деятельности управляющих компаний. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя областного парламента Виктор Бабурин и начальник государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона Руслан Саидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания области.

Участники встречи говорили о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее лицензирование управляющих компаний. Соответствующее поручение было дано ГЖИ на координационном совещании руководителей органов государственной власти области и территориальных федеральных органов власти.

В частности, отмечалось, что в настоящее время в регионе существует острая проблема большой задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные коммунальные ресурсы. Вместе с тем, по словам Руслана Саидова, федеральное законодательство не дает жилищной инспекции достаточных полномочий по отзыву лицензий в случае нарушения лицензионных требований, включая задолженность.

«Сегодня мы можем контролировать порядок содержания, текущего ремонта домов, качество предоставления коммунальных услуг, но недостаточно рычагов воздействия на управляющие компании по погашению ими задолженности перед поставщиками», — отметил Саидов.

В этой связи жилищная инспекция предложила выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о внесении изменений в соответствующую статью Жилищного кодекса. Так, предлагается по решению суда аннулировать лицензии управляющих компаний в случае наличия у них систематически накапливаемой задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Участники совещания поддержали эту инициативу. Планируется, что она будет доработана и вынесена на обсуждение депутатов областного парламента в ближайшее время.