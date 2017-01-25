Ленинградская область, 25 января, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Строительство новой транспортной развязки на КАД Санкт-Петербурга, с подключением транспортно-пересадочного узла «Девяткино», будет реализовано в два этапа. Об этом сегодня, 25 января, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Реализация первого этапа потребует 600 млн рублей из средств областного бюджета, второго этапа — порядка 2,5 млрд рублей в рамках ГЧП.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года было заявлено о поэтапном решении проблемы транспортного узла в районе Мурино и Новое Девяткино, которые активно застраиваются многоэтажными жилыми комплексами. Ранее власти региона оценивали решение транспортной проблемы в Мурино в 1,2 млрд рублей.

В рамках первого этапа в течение девяти месяцев 2017 года будет организовано движение по КАД возле жилого массива Девяткино с выходом на дорожную сеть Петербурга. «Там уже существует проход под КАД и расширение дороги, которое будет связывать дорогу между Буграми и Мурино», — пояснил губернатор.

На этот этап работ из регионального бюджета региона выделят порядка 600 млн рублей, средства уже заложены.

Второй этап предполагает строительство типовой развязки, которая обеспечит проезд из поселка Мурино на КАД. Он оценивается в 2,5 млрд рублей, но власти региона будут привлекать средства компаний-застройщиков, которые ведут свою деятельность на территории Бугров, Мурино и Новое Девяткино.

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Как заявлял 8 декабря 2016 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, для региона «первоочередным вопросом в перспективном развитии схемы является разгрузка от автомобильных заторов дорог тех поселений, где ведется активное жилищное строительство, в частности во Всеволожском районе — Мурино, Новое Девяткино, Бугры и Кудрово».