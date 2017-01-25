Москва, 26 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, в рамках V Рождественских парламентских встреч в Госдуме выступит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Открытие Рождественских парламентских встреч состоится в зале пленарных заседаний. Ожидается выступление патриарха, спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидеров фракций и представителя Совфеда.

Также пройдут три «круглых стола»: «Религия. Общество. Государство» (Совершенствование законодательства о религиозных организациях), «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы» и «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее».

Очень бы хотелось, чтобы в зале возникла атмосфера сотворчества и взаимопонимания между представителями духовной сферы и законодателями, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ). Темой встреч станет год столетия Октябрьской революции. «Важно подчеркнуть единство российской истории, ее неразрывность. Из непростых, а подчас трагических уроков ХХ века необходимо делать выводы, не разделяющие нашу страну, а консолидирующие общество. Это поможет вырабатывать духовный опыт, необходимый для развития России», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году Кирилл уже выступал в зале заседаний Госдумы. Тогда СМИ обратили внимание на предложение вывести аборты из системы ОМС.