Сольвычегодск, Архангельская область, 25 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Установлено, что в период с 16 мая по 15 сентября 2016 года Александр Шумилов, являясь заместителем главы по инфраструктурному развитию, начальником Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, не обеспечив на территории Котласского района безаварийное прохождение отопительного периода, вследствие чего произошел его срыв на территории г. Сольвычегодска Котласского района, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и потребителей, проживающих и находящихся на территории указанного населенного пункта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Усмотрев в действиях Александра Шумилова наличие уголовно наказуемого деяния, Котласским межрайонным прокурором материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании направлены в Котласский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по АО и НАО, по результатам которой 24 января 2017 г. в отношении Шумилова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

На момент возбуждения уголовного дела Шумилов уже находился под стражей за подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), выявленного по итогам оперативной деятельности сотрудников РУ ФСБ России по Архангельской области.