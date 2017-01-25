Гавана, 25 января, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский прокомментировал информацию о том, что на днях в США из Кубы прибыл первый за 50 лет легальный груз — два контейнера с древесным углем. По мнению эксперта, это экономически положительное событие для острова.

Человек, несущий мешок с углем

«Это замечательно известие, что Куба начинает торговать с Америкой. А что тут страшного? Наоборот, Куба, когда сама в себе варится, и у нее уровень жизни ниже, чем у африканских государств, это ужасно. А так она встраивается в цепочку добавления стоимости в мировую, мировую торговлю. Все хорошо. Чем больше Куба будет поставлять на экспорт, тем больше будет приток валюты. Это хорошо для экономики», — считает аналитик.

Ранее ИА REGNUM писало, что во вторник, 24 января, в порт Порт-Эверглейдс в Форт-Лодердейле (штат Флорида) прибыло кубинское судно K-Storm. На его борту было два контейнера с древесным углем. Поставки кубинского энергоносителя в США стали возможны после начала «оттепели» в отношениях между двумя странами, которая началась два года назад. До этого более 50 лет со стороны США действовала экономическая блокада Кубы из-за неугодной Вашингтону политической системы на острове.

Отвечая на вопрос о том, как это может сказаться на политической системе острова Свободы, Листовский сказал, что это будет зависеть от политического процесса двухстороннего между Кубой и США. С точки зрения гендиректора Фонда энергоразвития, политическая система Кубы давно изжила себя.

«В эмбарго ничего хорошего, конечно, нет. Но и та убогая политическая система, которая существует в Кубе, тоже не добавляет ей положительных моментов. В Кубе диктатура, практически военная. Население работает полностью на армию и на спецслужбы. Никакого развития этой политической системы положительного лично я не вижу. Это тормозит и экономическое развитие, и политическое, свободы совершенно зажаты и не развиты на Кубе. Поэтому ей есть над чем работать, и любые шаги в сторону более современных и политических, и экономических структур позитивно скажутся на уровне жизни населения», — заявил собеседник.

Что же касается того, пойдет ли Гавана по капиталистическому пути, восстанавливая торгово-экономические отношения с Вашингтоном, то это зависит от желания руководителей этой страны. При этом аналитик сравнил положение дел на Кубе с Северной Кореей.

«Мы видим на примере Северной Кореи, что население можно держать в таком зажатом состоянии десятилетиями. Поэтому если кубинское руководство посчитает необходимым дать некие политические и экономически свободы, то даст. Если посчитает, что, наверное, лучше притормозить, то будет состояние также, как в Северной Корее. Полностью военизированное государство без возможности какого-то развития», — выразил свое мнение Андрей Листовский.

В то же время стоит отметить, что до Кубинской революции, произошедшей в 1959 году, экономика страны полностью зависела от США. Американские компании контролировали более чем две трети кубинской экономки. В частности американцам принадлежало 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрической отрасли и телефонных фирм, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, половина посевов сахарного тростника. До социалистической революции на Кубе господствовал американский капитал, за что остров называли «американской сахарницей».

За семь лет до революции компании США вывели с острова около $800 млн прибыли. В жертву США было принесено кубинское производство сахарного тростника и многие другие отрасли. Так, Куба не получила не только политической независимости от США после войны с Испанией, но и превратилась в импортера важнейших для страны продовольственных, потребительских и сырьевых товаров.

К тому же на Кубе, как известно, за время правления коммунистической партии появилась одна из лучших в мире систем здравоохранения. Сегодня остров Свободы предоставляет свои медицинские услуги странам Латинской Америки, в частности Бразилии.

Что же касается уровня жизни, то, согласно рейтингу уровня жизни населения стран мира на основе доклада ООН за 2000 год, Куба занимала 55 место в списке. На тот момент это было выше, чем, например, Россия (60 место), Белоруссия (56), Турция (85), Китай (96). А по индексу человеческого развития (ИЧР) ООН от 2014 года, Куба занимала 67 место, находясь в списке стран с высоким уровнем ИЧР. Это выше, чем Коста-Рика (67 место), Иран (69), Турция (72), Мексика (74), Украина (81), КНР (90). Этот индекс является комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире.