Стамбул, Турция, 25 января, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В Турции перед судом предстали семь граждан Российской Федерации, которые подозреваются в причастности к подготовке террористического акта и связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 25 января, пишет турецкая газета Hurriiyet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Сообщается, что по делу о подготовке террористического акта в Стамбуле и связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходят девять человек. Из них семеро — граждане Российской Федерации.

Названы имена и фамилии представших перед судом российских граждан: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ. Известно, что на суде присутствует переводчик с русского языка.

По данным следствия, террористические акты в Стамбуле были запланированы на июнь 2016 года. Турецким правоохранителям удалось задержать подозреваемых во время разведки для выбора места атаки.

Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы за подготовку теракта и членство в ИГ.

Террористы собирались использовать радиоуправляемые модели самолетов, для доставки бомбы к месту взрыва. Следствие изъяло две такие модели у Хацаева и Орстхо. Эти модели могут перевозить от 17 до 50 килограммов взрывчатки. У Цайсаева были найден компоненты для изготовления «жилета смертников». Взрывчатка для изготовления бомб была переправлена в Стамбул из юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией.