Сыктывкар, 25 января, 2017, 16:21 — ИА Регнум. По состоянию на 25 января, из 128 планируемых к высвобождению сотрудников «Северной» 35 человек трудоустроены на другие предприятия компании «Воркутауголь», 12 человек проходят профессиональное обучение по профессии проходчика и им гарантировано дальнейшее трудоустройство, 16 человек уволены по соглашению сторон с выплатами со стороны АО «Воркутауголь», 10 человек исключены из приказа о сокращении, по сокращению со всеми предусмотренными выплатами уволены 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

44 сотрудника остаются в штате шахты «Северная». Комиссия* по рассмотрению вопросов, связанных с мероприятиями по сокращению штатных работников шахты «Северная» ведёт работу по их дальнейшему трудоустройству. Правительство Республики Коми прорабатывает различные варианты государственной поддержки через мероприятия региональной программы «Содействие занятости населения» с выделением на эти цели дополнительного финансирования.

В комиссию входят представители администрации Воркуты, министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Коми, государственной инспекции труда Республики Коми и профсоюзных организаций. Основная задача комиссии — обеспечение занятости высвобождаемых работников.