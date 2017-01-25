Лондон, 25 января, 2017, 16:18 — ИА Регнум. План выхода Великобритании из состава Европейского Союза будет опубликован, чтобы парламент страны мог детально с ним ознакомиться, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает 25 января Reuters.

Russavia Тереза Мэй

«Я изложила этот смелый план Великобритании на прошлой неделе. Я убеждена, что в парламенте разыгрался аппетит, все хотят, чтобы данный план был изложен в виде подробного доклада. Я могу заверить парламент, что наш план будет представлен в виде правительственного информационного документа», — заявила Мэй.

Напомним, 25 января Высший суд Великобритании принял решение о вынесении планов правительства Терезы Мэй по Brexit на обсуждение парламентариев.

Благодаря решению суда члены парламента получили возможность обсудить и предложить поправки, которые могли бы смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Великобритании 23 июня проголосовали за Brexit — выход страны из Европейского союза. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте 2017-го и должны занять около двух лет.