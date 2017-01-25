Махачкала, 25 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит республике Дагестан на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 637 млн 500 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ сегодня, 25 января.

Константин Крыжицкий. Дорога

В соответствии с документом средства будут выделены на приведение в нормативное состояние дорожной сети. В 2018 году протяженность аварийно-опасных участков должна быть снижена на 50%, в 2025 году на 85%. Средства будут потрачены на дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Субсидии на эти цели были выделены еще 33 регионам. Всего между субъектами распределено 30 млрд рублей.

Как сообщало ГИБДД Дагестана, причиной многих дорожно-транспортных происшествий в республике помимо вины водителей являются и плохие дороги. По словам начальника группы дорожного надзора УГИБДД МВД республики Джабраила Саидова, большинство дорог в республике состоят из двух полос и не соответствуют интенсивности дорожного движения. Также на федеральных дорогах зачастую отсутствует горизонтальная разметка.

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