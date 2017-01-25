Калуга, 25 января, 2017, 16:17 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области Рабочее совещание, посвященное Году экологии

Председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб 25 января провел очередное рабочее совещание, посвященное Году экологии. В нем приняли участие первый заместитель председателя областного парламента Виктор Бабурин, министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина, специалисты профильных ведомств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

«На прошлой неделе мы договорились, что будет сформирована депутатская комиссия по вопросам экологии. На сегодняшний день мы определились с ее численным составом и основными задачами, которые стоят перед ней. В состав комиссии войдут представители различных комитетов и депутатских фракций. Предполагается, что конкретный состав будет утвержден уже на ближайшем заседании сессии», — отметил Виктор Гриб, открывая работу совещания.

По словам председателя областного парламента, комиссии предстоит заняться детальным анализом регионального законодательства экологической направленности.

«Нужно совместно посмотреть, какие у нас есть в этой сфере полномочия, насколько эффективно мы ими пользуемся, какие документы мы еще можем принять. Кроме того, комиссия должна плотно поработать с нашими представителями в Государственной думе, потому что многие, необходимые нам законы могут быть приняты только на федеральном уровне. Законодательное Собрание уже внесло ряд инициатив, которые, с учетом замечаний, нам предстоит доработать», — добавил Гриб.

Особое внимание, по мнению Виктора Гриба, депутатам Законодательного Собрания следует уделить принятию регионального закона о формировании экологической культуры, об экологическом воспитании и просвещении.

Министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина заявила, что ее министерство создает межведомственную рабочую группу по вопросам экологии. В ее состав войдут представители исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания, руководители промышленных предприятий, представители бизнеса. Предполагается, что рабочая группа будет контролировать ход исполнения плана мероприятий в рамках Года экологии, утвержденного областным правительством.

В ходе обсуждения этого плана Виктор Бабурин призвал особо выделить программу «Чистая вода», появившуюся в области по инициативе депутатов. «В эту программу уже вложены огромные ресурсы. На сегодняшний день выполнена ее первая часть — у нас практически в каждом поселении вопрос с водой решен. Но есть и вторая часть программы, которая напрямую связана с экологией — это водоотведение. Поэтому такую большую работу, которая очень важна для населения, нужно продолжить», — отметил Бабурин.

В завершении совещания Виктор Гриб подчеркнул, что в «Год экологии» в области должен сформироваться фундамент всей дальнейшей работы экологической направленности. «Опыт, накопленный нами в Год экологии, должен лечь в основу всей последующей, планомерной деятельности. К тому же есть такие вопросы, как, к примеру, очистка водоемов, которые решить в течение года невозможно и которые дадут эффект лишь через несколько лет», — пояснил председатель калужского областного Заксобрания.