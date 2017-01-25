Лондон, 25 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Дресс-код для женщин на их рабочем месте по-прежнему является распространенной практикой, что должно наказываться в соответствии с законом, считают парламентарии, сообщает Russia Today.

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Согласно докладу двух парламентских групп, в числе которых Комитет по правам женщин, закон запрещающий практику дискриминации, подписанный в 2010 году, не исполняется.

Докладчики приводят в пример случай, произошедший в декабре 2015 года, когда работодатель уволил женщину, не надевшую высоких каблуков. Тогда петиция в ее защиту собрала свыше 150 тыс. подписей.

«Правительство утверждает, что закон о запрете дресс-кодов принят и он довольно понятен. Тем не менее дискриминация в этом отношении по-прежнему распространена», — говорится в докладе.

В этой связи законодатели называют закон неэффективным и просят парламент его подкорректировать, чтобы он начал работать.

Напомним, в соответствии с трудовым законодательством Великобритании работодатель имеет право объявить выговор или отстранить от работы своих сотрудников, которые не придерживаются определенного дресс-кода, установленного компанией.