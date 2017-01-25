Бишкек, 25 января, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Вооруженных силах Киргизии произошло изменение структуры — в соответствии с указом президента Алмазбека Атамбаева образованы Сухопутные войска. Об этом сегодня, 25 января, сообщила пресс-служба главы государства.

U.S. Air Force Киргизстанские солдаты

Подчиняться они будут непосредственно Генеральному штабу, а назначать руководителя Сухопутных войск и освобождать его от должности имеет право только главнокомандующий Вооруженными силами республики по представлению начальника Генштаба. Первым командующим Сухопутными войсками стал полковник Эрлис Тердикбаев.

Также стало известно о том, что киргизский лидер распорядился о выводе Национальной гвардии Киргизии из статуса государственного ведомства и присвоения ей статуса структурного подразделения Генерального штаба Вооруженных сил.

Кроме того, Алмазбек Атамбаев подписал указ, в соответствии с которым командование Сил воздушной обороны Киргизии определено единым органом управления авиационными и противовоздушными компонентами, подчиненным непосредственно Генеральному штабу, а новым командующим СВО назначен Кылычбек Айдаралиев.

ИА REGNUM напоминает, что общая численность Вооруженных сил Киргизии составляет порядка 15 тысяч человек. Комплектование армейских подразделений проходит как на контрактной основе, так и по призыву. Вооруженные силы республики состоят из сухопутных войск, сил воздушной обороны и ВВС. По данным сайта Global Firepower, на вооружении киргизской армии состоят: 150 танков, 438 БТР и БМП, 189 единиц артиллерии, 21 единица реактивных систем залпового огня, 6 самолетов и 8 вертолетов.