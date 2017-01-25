Мусорный коллапс в Угличе возник из-за отсутствия решения по регоператору
Углич, Ярославская область, 25 января, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Критическая ситуация с вывозом мусора в Угличе Ярославской области сложилась из-за того, что федеральные власти отложили принятие закона о введении регионального оператора по обращению с отходами до 2019 года. В результат вместо единой централизованной работы в каждом районе области отходами занимаются разные организации. Так считает депутат Ярославской областной Думы, председателя временной комиссии по подготовке предложений по формированию региональной нормативно-правовой базы в области обращения с отходами Александр Тарасенков. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в Угличском районе с мусорных площадок перестали вывозит отходы из-за того, что все оплаченные жителями объемы были уже вывезены.
«Ввиду отсутствия регионального оператора областным властям контролировать деятельность многих организаций весьма затруднительно. Углические власти должны были держать ситуацию под своим контролем. Но они не уследили и обратились в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, когда уже сложилась критическая ситуации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.
По мнению депутата, тариф в Угличе один из самых высоких в области, и другие районы при меньших деньгах справляются с ситуацией. При этом он заметил, что ситуацию можно изменить, поискав другую организацию по уборке мусора.