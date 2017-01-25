Углич, Ярославская область, 25 января, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Критическая ситуация с вывозом мусора в Угличе Ярославской области сложилась из-за того, что федеральные власти отложили принятие закона о введении регионального оператора по обращению с отходами до 2019 года. В результат вместо единой централизованной работы в каждом районе области отходами занимаются разные организации. Так считает депутат Ярославской областной Думы, председателя временной комиссии по подготовке предложений по формированию региональной нормативно-правовой базы в области обращения с отходами Александр Тарасенков. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в Угличском районе с мусорных площадок перестали вывозит отходы из-за того, что все оплаченные жителями объемы были уже вывезены.

Yarregion.ru Мусор в Угличе

«Ввиду отсутствия регионального оператора областным властям контролировать деятельность многих организаций весьма затруднительно. Углические власти должны были держать ситуацию под своим контролем. Но они не уследили и обратились в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, когда уже сложилась критическая ситуации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.

По мнению депутата, тариф в Угличе один из самых высоких в области, и другие районы при меньших деньгах справляются с ситуацией. При этом он заметил, что ситуацию можно изменить, поискав другую организацию по уборке мусора.