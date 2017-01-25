Москва, 25 января, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Во всех регионах России будет организован мониторинг сайтов по продаже животных, занесенных в Красную книгу. Такое поручение прокурорам субъектов Федерации дал первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, сообщили в ведомстве.

Ines Красная книга

Генпрокуратура РФ проанализировала состояние законности в сфере исполнения законодательства о животном мире. Выяснилось, что в большинстве регионов недобросовестные лица, используя возможности сети интернет, пытаются неправомерно вовлекать граждан в продажу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу.

По сведениям министерства природных ресурсов и экологии России, незаконная торговля редкими дикими животными в стране оценивается на сумму свыше 10 млрд рублей. По данным экспертов, только в 2015 году в сети интернет обнаружено свыше 600 объявлений о продаже 2,5 тыс. животных и особей различных птиц.

Прокурорам субъектов РФ поручено организовать постоянный мониторинг соответствующих сайтов в интернете.

При выявлении фактов необоснованного распространения рекламы и иной информации по вопросу реализации объектов животного мира, занесенных в Красную книгу они должны в каждом случае обращаться в суд.

Материалы прокурорских проверок будут направляться в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.