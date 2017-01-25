Ярославль, 25 января, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Депутаты постоянной комиссии по собственности 25 января отказались поддержать ряд предложений мэрии Ярославля по внесению изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

Споры возникли вокруг трех пунктов: возможности проводить торги на размещение наружной рекламы не в форме электронного аукциона, а в форме конкурса или аукциона не в электронной форме, предоставить возможность арендаторам городской недвижимости сдавать площади в субаренду и возможность зачитывать ремонт имущества арендаторами в счет арендной платы.

Ряд других изменений носили скорее технический характер и были поддержаны депутатами. Однако против этих трех пунктов члены комиссии высказались большинством голосов и предложили на заседание муниципалитета вынести их отдельно, чтобы не отклонять весь документ.

По спорному вопросу два раза собирались рабочие группы, в ходе которых депутаты высказывали свои возражения против этих изменений, однако мэрия не внесли в документ никаких правок.

Интересно, что все эти нормы действовали в городе раньше и были изменены действующим созывом муниципалитета, когда представительная власть ограничивала полномочия администрации Евгения Урлашова.

По мнению противников изменений, они сделают процедуры распоряжения муниципальной собственностью менее прозрачными и снизят доходы городского бюджета. Окончательно вопрос будет решен на заседании муниципалитета 1 февраля.