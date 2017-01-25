Лондон, 25 января, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Группа из шести кораблей Североатлантического альянса встретила российские корабли авианосной ударной группы Северного флота во главе с авианосцем «Адмиралом Кузнецовым» в проливе Ла-Манш (Английский канал). Об этом сообщают в среду, 25 января, Вести.Ru.

U.S. Navy Военные корабли

«Российские корабли идут по проливу на базу в Североморск под плотным наблюдением НАТО», — говорится в сообщении.

Так, за кораблями России следят — нидерландский патрульный корабль «Гронинген», британский десантный вертолетоносец «Оушен», британский фрегат «Сент-Олбанс», португальский фрегат «Бартоломеу Диаш», норвежский фрегат «Руаль Амундсен» и вспомогательный немецкий корабль «Шпессарт».

В составе авианосной группы ВМФ РФ, направляющейся в Североморск, находятся эсминец «Александр Шабалин», авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий», танкер «Лена» и буксир «Николай Чикер».

Ожидается, что корабельная авианосная группа РФ придет на базу в Североморск примерно через 14 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 г. проход авианосной группы Северного флота России мимо побережья Великобритании отслеживался британскими боевыми кораблями «Дункан» и «Ричмонд».

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