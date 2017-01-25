Москва, 25 января, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Генеральной прокуратурой РФ в холе проверки деятельности Министерства сельского хозяйства выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в сфере ветеринарии, сообщили в Генпрокуратуре.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

В частности, установлено, что вопреки действующему законодательству Минсельхоз должным образом не обеспечил нормативно-правовое регулирование правоотношений в области ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В ходе проверки выявлено более 20 непринятых нормативных правовых актов и методик в данной сфере.

Министерством не изданы обязательные для исполнения методические указания и инструктивные материалы по осуществлению органами государственной власти субъектов РФ полномочий, переданных России в области ветеринарии.

Кроме того, не приведен в соответствие с законодательством Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных.

Министерство также должным образом не осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственного ему Россельхознадзора. Также выявлены и другие серьёзные нарушения.

Министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, способствовавшим им причин, и привлечении виновных лиц к ответственности.

Результаты рассмотрения представления находятся на контроле в Генеральной прокуратуре РФ.