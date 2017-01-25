Москва, 25 января, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Кроссовер Peugeot 3008 новой генерации поступит к российским дилерам 1 мая текущего года. Стоимость и варианты комплектаций пока не названы, сообщает издание «Новые автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании.

M 93 Автомобиль Peugeot 3008

О новинке известно, что ее оснастят 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 2,0-литровым турбодизелем такой же мощности. Пару обоим моторам составит 6-ступенчатый «автомат».

Кроссовер будет представлен только в переднеприводном варианте и снабжен системой Advanced Grip Control. Она включает пять фиксированных режимов работы трансмиссии и двигателя, благодаря чему кроссовер преодолевает легкое бездорожье.

В базовой версии нового 3008 предполагается полностью цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов. Топовые модификации кроссовера получат адаптивный круиз-контроль, а также системы экстренного автоматического торможения, мониторинга слепых зон и удержания полосы движения.

Официальная премьера Peugeot 3008 2017 модельного года состоялась осенью 2016 года на автосалоне в Париже. Базой для кроссовера служит модульная платформа EMP2, которая используется в новых Peugeot 308 и Citroen C4 Picasso.