Душанбе, 25 января, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Золотодобывающие предприятия Таджикистана в 2016 году добыли 5 тонн золота, то есть на 500 кг больше, чем в 2015 году. Такие данные приводит Министерство промышленности и новых технологий сегодня, 25 января.

Szaaman Золото

Большая часть, а именно 3,3 тонны, произведена на совместном таджикско-китайском предприятии «Зарафшон». На втором месте по производству «Апрелевка», добывшая 590 кг, далее «Тиллои точик» — 570 кг. Всего же в Таджикистане работают более 10 золотодобывающих предприятий.

«87% произведенного золота выкупили Национальный банк и Министерство финансов республики для пополнения золотовалютных резервов страны. Остальная часть будет продана европейским странам, в том числе Швейцарии. В зарубежные страны, например в Казахстан и Китай, отправляется и часть таких металлов как олово, цинк и сурьма», — цитирует радио «Озоди» начальника Управления горнорудной промышленности и драгоценных металлов Министерства промышленности Бахтиёра Шарифова.

Кроме того, зафиксирован также рост добычи серебра. В 2016 году его в Таджикистане было произведено на 200 кг больше, чем в предыдущем году, — 3,2 тонны. 98% таджикского серебра идет на экспорт в страны Европы.

Отметим, что согласно данным Национального банка страны, по результатам 2016 года совокупный объем золотовалютных резервов Таджикистана вырос на 37% и составил $681 млн 975 тыс. (40,38 млрд рублей по текущему курсу).